Вражає кілька літаків, гелікоптерів і БПЛА одразу: США випробують ракету морського базування
Компанія Lockheed Martin випробуватиме ракету JAGM морського базування в 2025 році
Американська компанія Lockheed Martin планує випробувати морську версію нової ракети класу «повітря-поверхня» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) у 2025 році. Про це пише Breaking Defense. Її дальність польоту становитиме 8 км.
JAGM корабельного базування призначені для боротьби з морськими дронами та безпілотними літальними апаратами. Компанія вже представила модель катера з установками для запуску JAGM на виставці в Австралії. Судно отримало чотири пускові установки JAGM Quad Launcher (JQL), які вміщують по чотири ракети.
JAGM включає в себе боєголовку та «задню частину» AGM-114R (HELLFIRE Romeo), а також інтеграцію додаткових багаторежимних систем самонаведення, включаючи радар міліметрової хвилі (MMW) для рухомих цілей також нова ракета може швидко вражати «кілька літаків, гелікоптерів і БПЛА одночасно».
Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах нового пакета військової допомоги на суму $375 млн. Зазначається, що ці ракети використовуються як ВПС, так і ВМС США, а також низкою союзників. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів (70 миль).
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