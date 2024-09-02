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Ракетний удар по Дніпру: є загиблий та постраждалі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ракетний удар по Дніпру: є загиблий та постраждалі
На місці працюють відповідні служби
фото: ДСНС

Місто Дніпро сьогодні ввечері, 2 вересня, було атаковане російськими загарбниками із застосуванням ракетного озброєння

Внаслідок удару загинув один мирний житель, ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки в одному з районів міста.

«Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра», – зазначив Лисак.

Інформація про атаку надійшла близько 22:30, коли командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу балістичних ракет.

«На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро»,– проінформував голова ОВА.

Подробиці щодо руйнувань та постраждалих будуть уточнені пізніше.

Нагадаємо, окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині.

До слова, у Кривому Розі оголошено день жалоби після ракетного удару по готелю.

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Теги: Дніпро Дніпропетровщина

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