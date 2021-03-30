Протягом тижня у Києві триватимуть сезонні ярмарки (адреси)

Садовину та городину продаватимуть з дотриманням карантинних обмежень

Сільгосппродукцію реалізовуватимуть в усіх районах міста

Стали відомі адреси, за якими цього тижня відбудуться ярмарки з реалізації сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки триватимуть:

30 березня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25, вул. Тираспільська, 49 (біля дитячої школи мистецтв ім. Стефана Турчака);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

31 березня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.

1 квітня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

2 квітня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

в Оболонський районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

3 квітня (субота):

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Олександра Архипенка, 6;

у Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера), вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);

у Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиці Митрополита Василя Липківського та вул. Богданівської);

у Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

4 квітня (неділя):

у Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Ярмарки працюватимуть з дотриманням приписів та обмежень «червоної» карантинної зони.