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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 4:14 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Попередня повітряна тривога у столиці тривала майже п'ять годин.

У Повітряних Силах попереджають про загрозу БПЛА у Києві та областях, де оголошено повітряну тривогу.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, частина Торецька у Донецькій області зайнята російськими окупантами, однак у місті тривають вуличні бої за кожну будівлю. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону.

«Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою», – наголосив він.

Російська окупаційна армія продовжує масовані обстріли, яких лише за минулу добу було 198. Серед них – 3 авіаудари та 67 ударів безпілотниками, зокрема FPV-дронами.

Раніше ми писали, що війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню. 

Теги: укриття тривога Київ

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