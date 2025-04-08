Атака РФ на Київ 6 квітня: розбір завалів у Оболонському районі завершено (фото)
Рятувальниками розібрано понад 190 куб. м. будівельних конструкцій та сміття
В Оболонському районі Києва завершено аварійно-відновлювальні роботи у бізнес-центрі, пошкодженому ракетним російським ударом 6 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
«Розібрані понад 190 кубічних метрів будівельних конструкцій та сміття», – йдеться у по відомленні.
Надзвичайники показали світлини з місця події.
Генеральна директорка ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Юлія Бін наголосила, що це вже друга атака менш ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновано саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби й куди компанія перевела частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу.
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