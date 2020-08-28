П’яне ДТП в Києві: Mercedes зніс відбійник, а водій прикинувся пасажиром (відео)



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ДТП сталося на з'їзді з мосту Патона Фото: скріншот відео

Водій намагався уникнути відповідальності та прикинувся пасажиром

27 серпня у Києві на з'їзді з мосту Патона в напрямку Набережного шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

Очевидці повідомили на лінію 102, що автомобіль Mercedes наїхав на відбійник. Патрульні, що прибули на місце, виявили поблизу автомобіля чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, який при їх появі поспішив піти. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори зупинили чоловіка та запитали про обставини ДТП, на що чоловік відповів, що був у авто пасажиром, а водія Mercedes вже шпиталізувала швидка.

Інспектори перевірили цю інформацію у медиків, але вона не підтвердилася.

Крім того, колеги, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер відеоспостереження підтвердили здогадки патрульних – «пасажир» виявився водієм, тільки тоді громадянин зізнався, що був за кермом.

Інспектори запропонували водію пройти огляд на стан сп'яніння, на що чоловік відмовився.

Патрульні склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу станції метро «Нивки» зіткнулися автомобілі Land Rover та Smart.