Жахливе ДТП на Київщині: автівка з неповнолітніми влетіла в паркан (фото)



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Автомобіль влетів у бетонний паркан Фото: Нацполіція

Поліція Київщини встановлює обставини смертельного ДТП за участі неповнолітніх

У місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх.

20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці знаходились водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, ДТП сталася в ніч на 25 серпня. Рятувальниками були деблоковані двоє загиблих та троє потерпілих.