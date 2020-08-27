Під Києвом не поділили дорогу легковик і мотоцикл (фото)



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Зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл Фото: Київ оперативний

Мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні

Сьогодні, 27 серпня, у місті Вишневе під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася на вул. Лесі Українки, 74А. Тут не розминулися Peugeot і мотоцикліст.

Не обійшлося без потерпілих. Пілота двоколісного госпіталізували до лікарні.

Поліція на місці з‘ясовує всі обставини події.

Як повідомлялося, у ніч на 25 серпня у місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх. 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми.