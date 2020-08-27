  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом не поділили дорогу легковик і мотоцикл (фото)

    • Розсилка
    Зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл - Під Києвом не поділили дорогу легковик і мотоцикл (фото)
    Зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл
    Фото: Київ оперативний

    Мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні

    Сьогодні, 27 серпня, у місті Вишневе під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася на вул. Лесі Українки, 74А. Тут не розминулися Peugeot і мотоцикліст.

    Не обійшлося без потерпілих. Пілота двоколісного госпіталізували до лікарні.

    Поліція на місці з‘ясовує всі обставини події.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом не поділили дорогу легковик і мотоцикл (фото)
    Під Києвом не поділили дорогу легковик і мотоцикл (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 25 серпня у місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх. 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ