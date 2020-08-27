У Києві п’яна водійка Smart врізалась у Land Rover (відео)



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Момент зіткнення автівок зафіксували камери відеоспостереження Фото: скріншот відео

Патрульні помітили ознаки сп'яніння у водійки, проте жінка відмовилась пройти огляд

Сьогодні, 27 серпня, об 11 годині на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу станції метро «Нивки» зіткнулися автомобілі Land Rover та Smart.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Після огляду лікарів водійка авто Smart відмовилася від шпиталізації.

Патрульні взялися швидше оформлювати ДТП, щоб запобігти ускладненню руху на проспекті.

Під час оформлення адміністративних матеріалів інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння у водійки та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що отримали відмову.

У результаті на водійку склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 27 серпня у місті Вишневе під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.