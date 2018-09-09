П’яний чоловік штовхнув на асфальт дідуся, який заступився за жінку (відео)



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Дідусь серйозно постраждав

На Оболонському проспекті у Києві п'яний чоловік бив жінку. Дідусь, що проходив повз, вирішив заступитися за неї, а результаті допомога знадобилася йому. Про це пише «Київ оперативний».

За даними видання, дідусь серйозно постраждав.

Було оприлюдненого відео інциденту. На ньому видно, як якийсь чоловік ногою збиває жінку додолу. Дідусь своєю ключкою намагається напоумити агресивного чоловіка і захистити жінку. Чоловік штовхає дідуся і той падає головою на асфальт.

Відео знімала неназвана дівчина, вона викликала поліцію одразу після інциденту.