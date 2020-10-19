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    Хотів повернути кохану: житель Ірпеня погрожував підірвати адмінбудівлю

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    Псевдомінером виявився 34-річний житель Ірпеня - Хотів повернути кохану: житель Ірпеня погрожував підірвати адмінбудівлю
    Псевдомінером виявився 34-річний житель Ірпеня
    Фото: Нацполіція

    Псевдомінер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

    На Київщині поліція затримала псевдомінера. Спочатку житель міста Ірпінь повідомив до поліції про зникнення його співмешканки. А потім він зателефонував на спецлінію «102» та погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліцейські не розшукають його кохану.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. З’ясувалося, що таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила порвати з ним стосунки», - розповіли правоохоронці.

    Правоохоронці оперативно затримали псевдомінера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    Як повідомлялося, слідчі столичної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка 18 разів «заміновувала» будівлю у Києві.

    Національна поліція України кримінал Київщина Ірпінь замінування
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