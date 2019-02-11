П’ять вулиць у Києві залишилися без опалення і гарячої води (адреси)



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Працівники «Київтеплоенерго» проводять аварійно-ремонтні роботи

У зв'язку з аварійним пошкодженням зовнішньої теплової мережі на вулиці Академіка Стражеска, 6 тимчасово припинено опалення і гаряче водопостачання в будинках на п’яти вулицях Солом’янського району Києва. Про це повідомляє прес-служба Солом’янської райдержадміністрації.

Так, відсутнє опалення і гаряча вода за адресами:

бульвар Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 34б, 34-г, 34в, 36, 36б, 36в, 38, 38в, 38г, 40, 40б, 42, 44, 48/24, 67, 69, 71, 73/22, 75, 75а, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 79д, 81, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85,87,87а;

вулиця Академіка Стражеска, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11;

вул. Михайла Донця, 14, 14а, 14б, 14в, 18, 18а, 18б, 20, 26, 28;

вул. Героїв Севастополя, 32, 34/2, 36/1, 36а, 44/10, 44а;

вул. Білецького, 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 18, 20.

Крім цього, у зв'язку з пошкодженням можливе зниження температурного режиму центрального опалення і гарячого водопостачання в будинках на проспекті Відрадному, вулицях Шепелєва, Новопольовій, Івана Піддубного, Бориславській, Пост-Волинській.

Аварійно-ремонтні роботи виконує РТМ «Святошино» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Планується завершити ремонті роботи 12 лютого.

Після завершення робіт працівниками житлово-експлуатаційних дільниць буде в найкоротший термін забезпечено подачу теплоносія в будинки, зазначили у Солом’янській РДА.