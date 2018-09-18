Рекордна кількість киян підтримала проекти Громадського бюджету



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Ініціативи підтримали більше 150 тисяч киян

Орієнтовно буде понад 340 проектів-переможців

Завершилося голосування за проекти Громадського бюджету-2019. Ініціативи підтримали більше 150 тисяч киян. Це означає, що цього року до ГБ долучилися на 20 тисяч осіб більше, ніж минулоріч. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Орієнтовно ми маємо понад 340 проектів-переможців. Детальна статистика буде найближчим часом. Загалом, якщо порівнювати із попередніми роками, то число громадських ініціатив суттєво зросло. Кількість проектів які брали участь в голосуванні другого ГБ майже вдвічі більша, ніж у 2017 році — 564 проти 320 ініціатив. А цьогоріч на голосуванні ми мали рекордних 940 проектів. Окремо хочу подякувати авторам проектів. Успіх Громадського бюджету це, в першу чергу, їхня заслуга. Адже вони активно популяризували свої ініціативи, і паралельно рекламували сам цей механізм», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Вже відомі попередні результати голосування за проекти Громадського бюджету-3. Однак, остаточний рейтинг у міській владі оприлюднять за два тижні.

Голосування завершилося 16 вересня опівночі. «Зараз громадська бюджетна комісія опрацьовує результати та можливі скарги. Реалізація проектів розпочнеться з нового року. На фінансування ініціатив киян буде передбачено в бюджеті міста Києва на 2019 рік 150 мільйонів гривень. Бачимо, що зацікавленість до ГБ у столиці зростає. Тому не виключено, що надалі будемо збільшувати кошторис на реалізацію проектів. І хочу зазначити щодо виконання Громадського бюджету-2018. Станом на сьогодні майже чверть громадських ініціатив реалізовано», — зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

Нагадаємо, загалом Громадський бюджет-2019 проходив за новими правилами. Серед новацій — можливість команд долучати спонсорів до ГБ. Вони мають рівні права з авторами щодо контролю за реалізацією проектів (якщо внесок +10%). Окрім того, було передбачено стимулювання доброчесної громадської активності та з’явились правила етичної поведінки.