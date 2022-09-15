Реванш Московського патріархату. СБУ «наїхала» на парафію, що перейшла до Української церкви

СБУ запросила статутні документи однієї з громад, яка заявила про бажання перейти з московської церкви

На початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє LB.ua.

Видання також оприлюднило лист заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації. У цьому зверненні головне управління Служби безпеки України у Київській області закликало представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ МП) до Православної церкви України керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

На думку СБУ, участь представників місцевої влади у також зборах релігійних громад «створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні».

«У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади.

Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії воєнного стану, а також про те, що посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.

«З метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків», – зазначається у повідомленні СБУ.

За результатами вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати Головному управлінню.

При цьому у Службі безпеки відкидають втручання у релігійні процеси в державі, зазначаючи, що діють виключно з міркувань національної безпеки. У пресслужбі відомства заявили, що Росія не полишає спроб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні і, зокрема, використовує для цього і релігійний фактор.

Нагадаємо, на початку серпня храм у селі Требухові, що на Київщині, перейшов із Московського патріархату до Православної церкви України. За це рішення на зборах проголосувала громада. І хоча більшість жителів села підтримали таку зміну, без скандалу не обійшлося. Під час зборів виникла штовханина між учасниками зустрічі.

Також нагадаємо, що на Київщині 7 серпня Свято-Миколаївської парафія села Мартусівка Бориспільського району перейшла з московського патріархату до Православної церкви України.

Раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині також ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній раніше заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.