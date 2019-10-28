Експерти заспокоїли киян: забруднення повітря є, але воно нестрашне



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Густий туман у Києві минулого тижня призвів до осідання шкідливий речовин у приземному шарі повітря Фото: Главком

Повітря у Києва зараз таке, як завжди у цю пору року

У Києві рівень забруднення повітря некритичний. Про це повідомила керівниця лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач.

«Повітря таке, як завжди у цю пору року, нічого страшного немає. Звичайно, забруднення є, ми живемо у великому місті, багато машин, забруднення та перевищення, звичайно, будуть, але вони не такі критичні та страшні», - сказала вона в коментарі УНН.

Водночас у пресслужбі Головного управління ДСНС у Київській області розповіли, що станом на ранок понеділка, 28 жовтня, пожеж на відкритих територіях на Київщині не зафіксовано.

«Жодної пожежі на відкритих територіях немає», - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, минулого тижня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.