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    Експерти заспокоїли киян: забруднення повітря є, але воно нестрашне

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    Густий туман у Києві минулого тижня призвів до осідання шкідливий речовин у приземному шарі повітря - Експерти заспокоїли киян: забруднення повітря є, але воно нестрашне
    Густий туман у Києві минулого тижня призвів до осідання шкідливий речовин у приземному шарі повітря
    Фото: Главком

    Повітря у Києва зараз таке, як завжди у цю пору року

    У Києві рівень забруднення повітря некритичний. Про це повідомила керівниця лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач.

    «Повітря таке, як завжди у цю пору року, нічого страшного немає. Звичайно, забруднення є, ми живемо у великому місті, багато машин, забруднення та перевищення, звичайно, будуть, але вони не такі критичні та страшні», - сказала вона в коментарі УНН.

    Водночас у пресслужбі Головного управління ДСНС у Київській області розповіли, що станом на ранок понеділка, 28 жовтня, пожеж на відкритих територіях на Київщині не зафіксовано.

    «Жодної пожежі на відкритих територіях немає», - сказали у пресслужбі.

    Нагадаємо, минулого тижня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

    З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.
    Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.
    екологія Київ ДСНС кияни повітря
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