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Росія атакує Київ: у столиці працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ: у столиці працює ППО
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укритях!

У ніч на 28 липня Росія атакує Україну безпілотниками. У Києві працює ППО по ворожих цілях, повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка. 

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Також про загрозу попередив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

«Тривога в столиці через загрозу ударних БпЛА, може бути гучно. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою!»

Раніше ми писали, що у ніч на 26 липня російські терористи завдали комбінованого удару по Дніпру. Тоді одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі компанії.

Зазначається, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства.

«Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські терористи атакували у Вінниці підприємство польської компанії Barlinek Group – однієї із провідних світових виробників багатошарових дерев’яних підлог. Зараз Barlinek є одним із трьох найбільших виробників дерев'яних підлог у Європі. Заводи з виробництва паркетної дошки розташовані у Польщі, Румунії та Україні.

А у ніч на 12 липня російські терористи під час атаки пошкодили підприємство «Електрон» у Львові. Воно займається розробкою та виробництвом широкого спектру продукції, включаючи електротранспорт (трамваї, тролейбуси, електробуси, автобуси), спеціальні автомобілі (швидка допомога, комунальна техніка), кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки, полімерну індустрію та побутову техніку.

Теги: Віталій Кличко Київ укриття тривога Тимур Ткаченко

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