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Прогнози невтішні. Буча розгортає додаткові пункти незламності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прогнози невтішні. Буча розгортає додаткові пункти незламності
Ситуація з електропостачанням у Бучанській громаді критична
фото: Анатолій Федорук/Facebook

Голова Бучанської міськради зауважив, що громада готується до відкриття додаткових пунктів незламності через складну ситуацію з електроенергією

У Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів.  Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зачву голови Бучанської міської ради Анатолія Федорука.

«Ситуація з електропостачанням у Бучанській громаді критична. Усі котельні працюють на дизельних генераторах. Об’єкти водопостачання також працюють від альтернативних джерел живлення: генераторів та акумуляторів», – повідомив Федорук.

За словами голови Бучанської міськради, у місті вже запустили котельні в центральній частині міста, а також на вулицях Енергетиків та Героїв Майдану. Він попередив, що після запуску котелень тепло у будинках може відновитися не одразу.

«Якщо тепла ще немає, системі потрібно кілька годин, щоб відновити циркуляцію та температурний режим», – пояснив Федорук.

Голова Бучанської міськради зауважив, що громада готується до відкриття додаткових локацій через складну ситуацію.

«Готуємося розгортати додаткові, адже прогнози невтішні», – зазначив міський голова.

У Бучанській міськраді також попередили, що у разі погіршення безпекової ситуації графік роботи пунктів може змінюватися, а кількість локацій – збільшуватися.

Зокрема, у громаді працюють такі пункти незламності. Дві локації відкриті цілодобово, ще одна – щодня до 22:00, решта працюють у робочі дні:

  • цілодобово: Буча – ДПРЧ №35, вул. Володимира Ковальського, 59-А; Ворзель – ДПРП №52, вул. Європейська, 36;
  • щодня з 8:00 до 22:00: Буча – Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12;
  •  у робочі дні з 8:00 до 17:00: у Бучі – Управління соціальної політики, бульв. Богдана Хмельницького, 5/5-а, ліцей №9, вул. Вишнева, 1, початкова школа №11, вул. Яблунська, 13, ліцей №3, вул. Вокзальна, 46-А, ліцей №4, вул. Енергетиків, 2; у Ворзелі – старостат/ЦНАП, вул. Курортна, 72, та ліцей №10, вул. Курортна, 37; у Блиставиці – старостат/ЦНАП, вул. Ярослава Мудрого, 1-А; у Гаврилівці – старостат/ЦНАП, вул. Свято-Троїцька, 57, та школа №8, вул. Садова, 21; у Луб’янці – старостат/ЦНАП, вул. Шевченка, 100; у Бабинцях – старостат/ЦНАП, вул. Травнева, 64-А; у Мироцькому – старостат/ЦНАП, вул. Центральна, 1, та гімназія №12, вул. Соборна, 127; у Здвижівці – старостат, вул. Центральна, 102; у Синяку – старостат/ЦНАП, вул. Київська, 60, та ліцей №15, вул. Київська, 49-А.

Найближчий пункт незламності мешканці також можуть знайти за своєю геолокацією через відповідні чат-боти у Telegram та Viber.

Нагадаємо, 3 листопада російська терористична армія завдала понад 20 ударів по енергосистемі за добу. Україна переживає одну з наймасштабніших атак. 

Теги: Київщина Буча відключення світла

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