На Вишгородщині водій BMW насмерть збив 79-річну жінку

ДТП сталася на автодорозі Київ – Вишгород – Десна в напрямку столиці

Поліцейські Київщини розслідують смертельну аварію на Вишгородщині. Водій BMW здійснив наїзд на пішохідку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що днями на автодорозі Київ – Вишгород – Десна в напрямку столиці трапилася дорожньо-транспортна подія.

Правоохоронці попередньо встановили, що 47-річний водій, керуючи автомобілем BMW 525d, здійснив наїзд на пішохідку.

«На жаль, внаслідок отриманих травм 79-річна постраждала загинула на місці ДТП», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на автодорозі Київ – Вишгород – Десна трапилася дорожньо-транспортна подія зі смертельним наслідком. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний керманич автомобіля Hyundai Tucson, рухаючись у напрямку столиці, наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину переходив дорогу у невстановленому місці. Унаслідок отриманих травм 52-річний потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків.

Також поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом наїзду маршрутки на малолітнього хлопчика у Деснянському районі. Аварія близько 18:30 години на перехресті вулиці Рейгана з вулицею Ніколаєва. Попередньо правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобуса Аtaman виїхав на вказане перехрестя на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу.