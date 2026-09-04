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Росія намагалася зірвати мирний процес ударом по Києву – Сибіга

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія намагалася зірвати мирний процес ударом по Києву – Сибіга
Сибіга не став прямо стверджувати, що удар по «Жулянах» був пов'язаний саме з можливим візитом американської делегації
Фото: Міністерство закордонних справ України

Міністр закордонних справ заявив, що російські атаки є спробою вплинути на мирні зусилля та настрої українців

Росія замість миру обрала ескалацію та ракетний терор, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи останні удари по Україні. Про це заявив міністр під час брифінгу, повідомляє «Главком». 

За його словами, однією з цілей російських атак є вплив на настрої населення та спроба знищити українську енергетичну систему напередодні зими. Водночас Сибіга наголосив, що російські удари мають і політичний контекст.

«Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати», – сказав глава МЗС. Зокрема, у Києві вранці 4 вересня повідомлялося про удар по району аеропорту «Жуляни». За даними ЗМІ, російський дрон міг уразити літаки на території летовища.

Атака сталася на тлі повідомлень про можливий візит до Києва представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, американські представники нібито планували після поїздки до Москви прибути до Києва 6 вересня, а російський удар по літаку в «Жулянах» стався напередодні їхнього можливого приїзду. Водночас ця інформація наразі не має незалежного підтвердження.

Сибіга не став прямо стверджувати, що удар по «Жулянах» був пов'язаний саме з можливим візитом американської делегації. Він лише наголосив, що російська ескалація відбувається на тлі активізації мирних зусиль.

«Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі», – сказав міністр, говорячи про контакти України зі США.

Варто нагадати, що спецпосланець президента США Стів Віткофф може відмовитися від запланованого візиту до Києва через побоювання щодо безпеки. За інформацією журналістів, Віткофф «почав боятися» їхати до української столиці після того, як йому повідомили про небезпечну ситуацію в Києві. Джерело зазначило, що Росія не хоче приїзду американських представників до столиці України, а сам Віткофф нібито чутливий до позиції Москви.

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Теги: Київ США війна Андрій Сибіга

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