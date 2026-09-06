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Під час зустрічі Зеленського з посланцями Трампа у центрі Києва сталася пожежа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Під час зустрічі Зеленського з посланцями Трампа у центрі Києва сталася пожежа
Наслідки пожежі у підземному переході на Майдані Незалежності
фото з соцмереж

У підземному переході на Майдані Незалежності загорівся торговельний павільйон

У підземному переході на Майдані Незалежності у центрі Києва сталося задимлення. Як повідомив у коментарі «Главкому» речник ДСНС Києва, причиною стало займання одного з торговельних павільйонів.

Зазначимо, що повідомлення про пожежу зʼявилися на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, яка також проходить у центрі столиці.

З'ясувалося, що у підземному переході на Майдані Незалежності загорівся один із торговельних павільйонів. Площа пожежі становила близько 20 кв. м. Станом на 14:10 рятувальники повністю ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Як повідомляє «Київ24», після ліквідації пожежі продавці намагаються врятувати речі, які вціліли у торговельних павільйонах. Частину підземного переходу перекрили, а комунальники та правоохоронці розчищають територію. Через гасіння пожежі перехід залило водою. На місці досі відчувається сильний запах гару. Причину займання наразі встановлюють.

Зазначимо, що пожежа сталася у той час, коли в центрі столиці проходила зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером. Американські представники 6 вересня вперше прибули до України.

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Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники

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