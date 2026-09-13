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Через атаку Росії загорілися АЗС та вантажівки біля кордону з Польщею

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Через атаку Росії загорілися АЗС та вантажівки біля кордону з Польщею
Наслідки російської атаки на АЗС біля кордону з Польщею
фото: скриншот з відео

Під час повітряної тривоги роботу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» було призупинено

У ніч на 13 вересня російські війська атакували район пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні. Унаслідок падіння уламків було пошкоджено автозаправну станцію поблизу кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш повідомила, що через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Під час повітряної тривоги всі операції на кордоні призупинили, а люди перебували в укритті.

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Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна уточнила, що під час повітряної тривоги митні операції у міжнародному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» призупиняють, щоб уникнути скупчення людей. Станом на 10:00 13 вересня пункт пропуску працював у штатному режимі.

Міжнародний пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» розташований у Ковельському районі Волинської області на кордоні України з Польщею та працює цілодобово. Із 27 червня 2022 року перетинати кордон через цей пункт пропуску дозволено лише вантажному транспорту та автобусам. Рух легкових автомобілів через «Ягодин – Дорогуськ» заборонений.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удару поблизу пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні. За його словами, ця атака є не лише продовженням російських ударів по українському прикордонню, а й загрозою безпосередньо для ЄС і НАТО.

«Це терор Путіна, який уже «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», – заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів відповісти на російську атаку посиленням санкцій. Серед запропонованих заходів він назвав повне торговельне ембарго, заборону на в'їзд та повні санкції проти російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударом опинилися й західні регіони країни. У Стрию на Львівщині зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено багатоквартирний будинок, житлові та господарські споруди біля вокзалу, а також господарську будівлю школи.

На Прикарпатті пошкоджено промисловий об'єкт і багатоповерховий будинок в Івано-Франківську. Одна людина отримала травми та була госпіталізована. У Тернополі внаслідок атаки пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення, одна людина постраждала.

Теги: Андрій Сибіга Польща обстріл кордон

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