Російський удар по Глевасі забрав життя Наталії Горбаченко та її маленького сина

В Ярослава та Наталії Горбаченко було троє дітей, найменшому Тимофю 17 жовтня мало би виповнитися три роки

Унаслідок російського обстрілу Київщини увечері 19 вересня в селищі Глеваха Фастівського району загинули 39-річна Наталія Горбаченко та її син Тимофій, якому за місяць мало виповнитися три роки. Також трагедія забрала життя ще однієї дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Наталія Горбаченко та її сім'я фото з родинного архіву

Того фатального дня родина прийшла в гості до батьків чоловіка Наталії, Ярослава. Коли надвечір похолодало, жінка відвела сина та ще одну дівчинку до будинку зігрітися. У цей момент стався приліт ворожого снаряда.

«Було прохолодно. Наташа взяла малих, свого сина і цю дівчинку, і пішла з ними в будинок погрітися. Їй казали: «Та посидь ще трішки, посидь з нами». Вона каже: «Вони замерзли, треба йти». І почалася повітряна тривога. Вона взяла дітей і пішла до низу, на перший поверх. Лягла разом з ними на цьому дивані, де буквально за одну хвилину прилетіло. І саме в той час, в те місце, ну, просто, якщо б вона була б на кухні – все ціле, нічого не постраждало, тільки диван і два вікна поруч, все», – розповідає сестра загиблої Анна Новицька.

Наталія Горбаченко з дітьми фото з сімейного архіву, надане Суспільному

Наталія Горбаченко лише пів року тому здійснила свою мрію та влаштувалася менеджером із продажу турів, дуже любила свою роботу і родинне життя.

«Вона дуже кайфувала від цього. Вона мені дзвонила і казала – там все виходить, в мене такі класні відгуки. Вона завжди всіх підтримувала, вона дуже класна мама. Троє чудових діточок, дівчата залишилися. Це було її покликання. Вона була чудовою мамою. Вона вкладалася в родину, в дітей, в друзів. Вона дуже щира. Коли я спілкувалася з нею, завжди таке тепло. Вона завжди вміла підтримати в будь-яких ситуаціях», – пригадує сестра загиблої.

У шлюбі з чоловіком Ярославом Наталія прожила понад 15 років, виховували трьох дітей. Вдома без матері та молодшого братика залишилися дві доньки – 14-річна Мирослава та менша Кароліна.

Тимофій, який загинув внаслідок обстрілу РФ 19 вересня 2026 року фото з сімейного архіву

«Вони з такою різницею в роках між дітьми дуже хотіли хлопчика. І для Ярослава це було таке щастя, вони його на руках носили. А тепер він втратив два сенси життя за один раз», – поділилася сестра загиблої.

Наталія Горбаченко, син Тимофій і чоловік Ярослав фото з сімейного архіву, надане Суспільному

Анна згадує родину сестри як зразкову, на яку варто рівнятися: «Вони все життя разом. І в них був просто шлюб, на який хочеться рівнятися. Я їм завжди казала: «Мала, ваше кохання – це просто приклад і взірець, як має бути сім'я, як має бути родина». Вони навіть після, десь, 15 років разом проживання, вони дивилися друг на друга, знаєте, як перший раз. Я пам'ятаю ці їхні перші побачення, коли вони тільки... Оце було така, знаєте, іскра. І там через 10-15 років нічого не мінялося. Їхнє кохання, це просто приклад для багатьох».

Анна Новицька, Наталія Горбаченко та син Тимофій фото з сімейного архіву, надане Суспільному

Сестри мріяли колись разом поїхати у круїз «Ми з нею планували, казали: «Діти виростуть, і ми з тобою, їдемо на круїз, на місяць, щоб від всіх відпочити». Це був в неї такий пункт, як вона завжди мені в Інстаграмі, таких бабульок скидувала, які на пляжі бігають. Каже: «Це ми з тобою, сістер, бігаємо на пляжі», – згадує Анна Новицька.

Прощання з Наталією та Тимофієм відбудеться сьогодні, 23 вересня, о 12:00 у церкві на Лісовому кладовищі в Києві: вул. Крайня, 3.

Нагадаємо, увечері 19 вересня очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що через ворожий удар у Фастівському районі загинули жінка та двоє дітей. Загалом протягом тієї доби від російських атак на Київщині зазнали пошкоджень об'єкти в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах, серед яких приватні й багатоквартирні будинки, а також складські приміщення.