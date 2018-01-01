Росія направила Україні ноту протесту через погром у приміщенні Росспівробітництва

Посольство Росії закликало українську владу дати відповідні правові оцінки діям радикалів

Посольство Росії направило в МЗС України ноту протесту в зв’язку з нападом націоналістів на будівлю Росспівробітництва в Києві. Про це йдеться на сайті посольства. «Посольство обурене черговою нахабною агресивною витівкою щодо РЦНК, проведеною в порушення положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р і двосторонньої



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Посольство Росії закликало українську владу дати відповідні правові оцінки діям радикалів

Посольство Росії направило в МЗС України ноту протесту в зв’язку з нападом націоналістів на будівлю Росспівробітництва в Києві.

Про це йдеться на сайті посольства.

«Посольство обурене черговою нахабною агресивною витівкою щодо РЦНК, проведеною в порушення положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р і двосторонньої міжурядової Угоди про створення та функціонування культурних центрів 1998 р. Закликаємо українську владу дати відповідні правові оцінки діям радикалів, залучити призвідників і учасників погрому до відповідальності, а також вжити вичерпних і дієвих заходів щодо недопущення подібних акцій в майбутньому», – йдеться в повідомленні.

За інформацією російського посольства, напад на будівлю Росспівробітництва зробили активісти угруповань «С14», «Правий сектор», «Традиції та порядок» за участю депутата Верховної ради від «Радикальної партії» Андрія Лозового.

Нагадаємо, українські націоналістичні організації «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» провели акцію в приміщенні «Російського центру науки і культури» в Києві з вимогою припинити його діяльність.

Кілька десятків активістів в суботу прибули до приміщення центру на Подолі, деякі з них приховували обличчя. Був серед присутніх і депутат Радикальної партії Андрій Лозовий.

Вони звинуватили цю організацію в діяльності на російські спецслужби.