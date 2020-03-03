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    У Києві судитимуть «клофелінщика», який отруїв чоловіка на залізничному вокзалі

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    У Києві судитимуть «клофелінщика», який отруїв чоловіка на залізничному вокзалі

    Зловмисник отруїв і пограбував пасажира

    Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного молодика, який пограбував чоловіка, використовуючи сильнодіючий лікарський засіб.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Інцидент стався на початку грудня минулого року.

    «Зловмисник, перебуваючи у приміщені Центрального залізничного вокзалу, помітив чоловіка, який очікував на свій потяг. Грабіжник пригостив подорожуючого алкогольним напоєм, непомітно додавши у нього заздалегідь підготовлений лікарський засіб. Коли потерпілий знепритомнів, молодик відібрав у нього мобільний телефон, гаманець та документи. Потерпілого госпіталізували до лікарні з діагнозом «гостре отруєння психотропною речовиною тяжкого ступеня», - розповіли в прокуратурі.

    Обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 1 ст. 187 КК України (розбій) скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Раніше було повідомлено про підозру раніше судимому 33-річному уродженцю міста Дніпро, який у Києві вчинив розбійницькі напади на трьох громадян з використанням сильнодіючого препарат.

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