Суд у закритому режимі обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини депутата



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У Шевченківському районному суді багато журналістів і правоохоронців Фото: Інформатор

Журналістів не пустили на судове засідання

Судове засідання Шевченківського районного суду Києва, на якому обирається запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 3-річного хлопчика в центрі, проходить у закритому режимі.

Як повідомила перед початком судового засідання речниця суду Ольга Півень, до суду надійшло клопотання про закрите засідання щодо обрання запобіжного заходу.

«Від органів досудового розслідування надійшло клопотання про закрите судове засідання», - сказала вона.

У суді зібралося багато журналістів, поліції. Тут присутні родичі родини Соболєвих. Поліція не підпускає журналістів до сім’ї.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.