Розпочинається сезон шашликів. Рятувальники пішли рейдом по лісах і парках Києва

Рятувальники поспілкувались як з відпочивальниками, так і з лісниками

Рятувальники закликають палити та розпалювати багаття лише у призначених для цього місцях

Столичні рятувальники провели профілактичний рейд по лісопаркових зонах

Із настанням сприятливих погодних умов у травневі свята багато киян проведуть ці дні на свіжому теплому повітрі у лісах та парках. Саме тому, рятувальники Печерського, Оболонського, Дніпровського, Деснянського та Святошинського районів столиці провели профілактичні рейди, аби нагадати мешканцям та гостям столиці правила безпечного відпочинку на природі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Такі заходи проводяться для попередження виникнення пожеж в лісопаркових зонах, адже з початку року столичні вогнеборці здійснили понад 100 виїздів на загоряння в екосистемах на загальній площі близько 9 Га.

Під час рейдів рятувальники поспілкувались як з відпочивальниками, так і з лісниками. Під час інформаційно-роз’яснювальної бесіди було наголошено на необхідності забирати після відпочинку сміття та на заборону розпалювання багаття в лісопаркових зонах. Також рятувальники звернулись з проханням палити та розпалювати багаття лише у призначених для цього місцях. Також було наголошено на тому, що кинуті недопалки чи не загашені сірники на легкозаймисту поверхню можуть спричинити велике лихо.

«Пам'ятайте, займання в екосистемах несуть жахливі наслідки не лише навколишньому середовищу, а й здоров’ю людей! Дотримуйтесь елементарний правил пожежної безпеки!» – закликали рятувальники.

Як повідомлялося, 28 квітня рятувальники Оболонського району провели профілактичний рейд на кладовищі.