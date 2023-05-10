Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина
Затриманому крадію загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва

Затриманий чоловік напав на перехожого, наніс йому удари по голові та тулубу, а потім втік із вкраденим електроінструментом

На столичній Оболоні оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Зловмисник побив чоловіка та повалив на землю, після чого забрав у нього електроінструмент. Про це повідомляє київська поліція.

«До поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування киянина на Оболонському проспекті. На місце події виїхали оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант підійшов до перехожого, в якого у руках була валіза з перфоратором, наніс чоловіку близько трьох ударів по голові, повалив на асфальт та вдарив ще кілька разів ногою по тулубу. Після чого грабіжник забрав електроінструмент вартістю близько 4000 грн та в подальшому намагався здати його до місцевого ломбарду.

Чоловік намагався здати перфоратор у місцевий ломбард
Чоловік намагався здати перфоратор у місцевий ломбард
фото: поліція Києва

У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, раніше судимий за умисне тяжке і легке тілесне ушкодження, крадіжки та неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві судитимуть чоловіка, який ошукував продавців квіткових магазинів. Аби викликати довіру, він одягнув військову форму, хоча до служби у ЗСУ стосунку не має. До правоохоронців надійшло повідомлення від продавчині квіткового магазину про те, що її ошукали. Поліція встановила, що шахрай замовив букет квітів та іграшку, але нібито не зміг розрахуватися за товар через платіжний термінал. Далі він вийшов на вулицю, проте невдовзі повернувся та пред’явив підроблену квитанцію продавцеві, не провівши при цьому жодних банківських операцій.

Теги: пограбування поліція Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія заборонилас святкування 9 травня на всій території країни
Латвія заборонила святкування 9 травня: громадяни влаштували провокації (відео)
Вчора, 18:56
Окупанти атакували столицю безпілотниками
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона
8 травня, 02:03
Нагадати про злочини чиновницького спецназу нещодавно спонукали… кози
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві Культурний фронт
4 травня, 21:55
Дитина розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої
Мама не годує і постійно п’яна: у Тернополі поліцейські врятували восьмирічну дівчинку (фото)
4 травня, 16:56
Окупанти знову випустили по Україні іранські дрони-камікадзе
Атака дронів і вибухи в українських містах: головне за ніч
3 травня, 07:15
Росія запустила ударні дрони з різних напрямків
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
3 травня, 06:21
Вибухи в Києві пролунали о 01:53
У Києві вдруге за ніч чути вибухи
3 травня, 01:58
Завдяки оперативності дій поліцейського та небайдужості місцевих мешканців сім’я не залишилась без даху над головою
На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)
29 квiтня, 17:01
Виявилось, що люди знайшли корпуси від «Градів», коли косили траву під парканом
Мешканці Гостомеля виявили небезпечну знахідку біля паркану власного будинку (фото)
16 квiтня, 01:46

Новини

Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина
Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина
У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше
У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
Нацгвардієць розповів, за допомогою чого збив ракету, яка летіла на Київ (фото)
Нацгвардієць розповів, за допомогою чого збив ракету, яка летіла на Київ (фото)
СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян
СБУ затримала адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7948
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
5283
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
5255
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
3922
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
3908
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
3828
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція

Новини

Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Сьогодні, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту