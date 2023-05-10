Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина

Затриманий чоловік напав на перехожого, наніс йому удари по голові та тулубу, а потім втік із вкраденим електроінструментом

На столичній Оболоні оперативники затримали чоловіка за пограбування перехожого. Зловмисник побив чоловіка та повалив на землю, після чого забрав у нього електроінструмент. Про це повідомляє київська поліція.

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«До поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування киянина на Оболонському проспекті. На місце події виїхали оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант підійшов до перехожого, в якого у руках була валіза з перфоратором, наніс чоловіку близько трьох ударів по голові, повалив на асфальт та вдарив ще кілька разів ногою по тулубу. Після чого грабіжник забрав електроінструмент вартістю близько 4000 грн та в подальшому намагався здати його до місцевого ломбарду.

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Чоловік намагався здати перфоратор у місцевий ломбард фото: поліція Києва

У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, раніше судимий за умисне тяжке і легке тілесне ушкодження, крадіжки та неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві судитимуть чоловіка, який ошукував продавців квіткових магазинів. Аби викликати довіру, він одягнув військову форму, хоча до служби у ЗСУ стосунку не має. До правоохоронців надійшло повідомлення від продавчині квіткового магазину про те, що її ошукали. Поліція встановила, що шахрай замовив букет квітів та іграшку, але нібито не зміг розрахуватися за товар через платіжний термінал. Далі він вийшов на вулицю, проте невдовзі повернувся та пред’явив підроблену квитанцію продавцеві, не провівши при цьому жодних банківських операцій.