Розваги перетворились на кошмар: на сніговій гірці дитина нахромилась на металевий прут

На місці працювали рятувальники та медики швидкої допомоги

Травмовану дівчинку шпиталізували до лікарні

У с. Гора Бориспільського району дев'ятирічна дівчинка, катаючись з гірки, нахромилася на металевий прут. Це сталося в суботу, 30 січня, ввечері, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про допомогу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району. До місця виклику було направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль.

Під наглядом працівників екстреної медичної допомоги рятувальники за допомогою механізованого гідравлічного інструменту перерізали прути арматури.

Дівчинку з пошкодженням м'язової тканини передали працівникам екстреної медичної допомоги.

До слова, у січні за два дні на двох гірках у парку «Перемога» у Броварах травмувалось 25 дітей.

Аби уникнути травмувань, дітям та їх батькам варто дотримуватися основних правил поведінки на гірці:

Простежте, щоб під час катання дитина міцно трималася руками за поручні санок чи тарілки. Якщо вона полохлива й сама поки боїться кататися, краще катайтеся разом.

Санки обов’язково мають бути обладнані спинкою та ременями безпеки.

На спинку та посадкове місце постеліть щось м’яке, при цьому якомога частіше змінюйте положення дитини в сидінні, щоб вона не застудилася.

Аби запобігти зіткненню, необхідно обов’язково дотримуватися дистанції між дітьми, які спускаються з гірки.

Не зв’язуйте кілька санок між собою.

Не потрібно випробовувати долю, з’їжджаючи стоячи на ногах або колінах, лежачи на животі або сидячи проти руху.

Не варто довго перебувати на проїжджій частині схилу або підійматися по ній. Коли дитина з’їде з гірки, нехай встане з санок, озирнеться назад і відійде в бік.

Якщо зіткнення з іншими санками чи перешкодою неминуче, поясніть дитині, що їй краще вистрибнути з них і правильно впасти (на бік, перекотившись на спину, притиснувши підборіддя до грудей, щоб зберегти голову).

Батькам краще допомагати дитині не на вершині гори, а внизу.

Дотримуючись цих нескладних правил безпеки, можна зробити свій зимовий відпочинок нетравматичним та по-справжньому веселим.