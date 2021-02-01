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    Розваги перетворились на кошмар: на сніговій гірці дитина нахромилась на металевий прут

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    На місці працювали рятувальники та медики швидкої допомоги - Розваги перетворились на кошмар: на сніговій гірці дитина нахромилась на металевий прут
    На місці працювали рятувальники та медики швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Травмовану дівчинку шпиталізували до лікарні

    У с. Гора Бориспільського району дев'ятирічна дівчинка, катаючись з гірки, нахромилася на металевий прут. Це сталося в суботу, 30 січня, ввечері, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Повідомлення про допомогу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району. До місця виклику було направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль.

    Під наглядом працівників екстреної медичної допомоги рятувальники за допомогою механізованого гідравлічного інструменту перерізали прути арматури.

    Дівчинку з пошкодженням м'язової тканини передали працівникам екстреної медичної допомоги.

    До слова, у січні за два дні на двох гірках у парку «Перемога» у Броварах травмувалось 25 дітей

    Аби уникнути травмувань, дітям та їх батькам варто дотримуватися основних правил поведінки на гірці:

    • Простежте, щоб під час катання дитина міцно трималася руками за поручні санок чи тарілки. Якщо вона полохлива й сама поки боїться кататися, краще катайтеся разом.
    • Санки обов’язково мають бути обладнані спинкою та ременями безпеки.
    • На спинку та посадкове місце постеліть щось м’яке, при цьому якомога частіше змінюйте положення дитини в сидінні, щоб вона не застудилася.
    • Аби запобігти зіткненню, необхідно обов’язково дотримуватися дистанції між дітьми, які спускаються з гірки.
    • Не зв’язуйте кілька санок між собою.
    • Не потрібно випробовувати долю, з’їжджаючи стоячи на ногах або колінах, лежачи на животі або сидячи проти руху.
    • Не варто довго перебувати на проїжджій частині схилу або підійматися по ній. Коли дитина з’їде з гірки, нехай встане з санок, озирнеться назад і відійде в бік.
    • Якщо зіткнення з іншими санками чи перешкодою неминуче, поясніть дитині, що їй краще вистрибнути з них і правильно впасти (на бік, перекотившись на спину, притиснувши підборіддя до грудей, щоб зберегти голову).
    • Батькам краще допомагати дитині не на вершині гори, а внизу.

    Дотримуючись цих нескладних правил безпеки, можна зробити свій зимовий відпочинок нетравматичним та по-справжньому веселим.

    Теги: ДСНС діти відпочинок Київщина рятувальники
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