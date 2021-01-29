Трагедія на Київщині: з 15 поверху випав хлопчик

Поліція розслідує факт загибелі десятирічного хлопчика

У четвер, 28 січня, близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна однієї з багатоповерхівок селища Чайки випала дитина. Медики, які прибули за адресою, констатували смерть.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Загиблим виявився десятирічний хлопчик. Він випав з вікна 15 поверху.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бучанського відділу поліції, ювенальні поліцейські.

Правоохоронці встановили, що дитина проживає у приватному будинку. Як саме хлопчик потрапив до багатоповерхівки, наразі з’ясовують поліцейські.

Також встановлюються свідки та всі обставини трагедії.

Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

В оперативному звіті Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва за 19 січня відображено два випадки падіння з висоти.