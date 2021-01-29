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    Трагедія на Київщині: з 15 поверху випав хлопчик

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    Хлопчик випав з вікна багатоповерхівки - Трагедія на Київщині: з 15 поверху випав хлопчик
    Хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
    Фото: Нацполіція

    Поліція розслідує факт загибелі десятирічного хлопчика

    У четвер, 28 січня, близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна однієї з багатоповерхівок селища Чайки випала дитина. Медики, які прибули за адресою, констатували смерть.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Загиблим виявився десятирічний хлопчик. Він випав з вікна 15 поверху.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група Бучанського відділу поліції, ювенальні поліцейські.

    Правоохоронці встановили, що дитина проживає у приватному будинку. Як саме хлопчик потрапив до багатоповерхівки, наразі з’ясовують поліцейські.

    Також встановлюються свідки та всі обставини трагедії.

    Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

    В оперативному звіті Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва за 19 січня відображено два випадки падіння з висоти.

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    Теги: Національна поліція України трагедія діти смерть Київщина самогубство
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