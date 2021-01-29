Грали в карти, слухали музику: підлітки влаштували нічні «розваги» на цвинтарі

За наругу над могилами загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років

Поліцейські Київщини розслідують обставини наруги над могилою групою неповнолітніх на одному з кладовищ Білоцерківського району.

Відео з нічними розвагами групою підлітків на кладовищі поліцейські виявили під час моніторингу в одній із соціальних мереж. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники Білоцерківського районного управління поліції встановили, що такі «розваги» відзняли та виклали в інтернет шестеро підлітків віком 12-15 років, усі жителі села Руда.

Вони пояснили поліцейським, що розважаючись на кладовищі, вони грали в карти, гучно слухали музику, сміялися.

За даним фактом слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення, щоб надати правову оцінку кожному учаснику події.