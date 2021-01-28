На Харківщині рецидивіст напав на 13-річну дівчину біля школи
21 січня нападника випустили із колонії
Про це інформує Департамент карного розшуку на своєму офіційному каналі у Telegram.
13-річна дівчина поверталася зі школи додому. За 100 метрів від навчального закладу на неї накинувся дорослий чоловік у масці. Він вдарив дівчину пляшкою по голові, а тоді спробував затулити їй рота, вдаривши у перенісся та щелепу.
Дівчина почала опиратися. Вона закричала і зірвала маску з обличчя з чоловіка. Він злякався привернутої уваги і побіг геть, покинувши свої речі.
Згодом його спіймали правоохоронці.
Нападником виявився 38-річний чоловік. Він вже двічі сидів у в’язниці за схожі злочини. 21 січня його випустили із колонії.
Наразі йому обирають запобіжний захід.