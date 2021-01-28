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    Події в Україні

    На Харківщині рецидивіст напав на 13-річну дівчину біля школи

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    На Харківщині рецидивіст напав на 13-річну дівчину біля школи - На Харківщині рецидивіст напав на 13-річну дівчину біля школи
    На Харківщині рецидивіст напав на 13-річну дівчину біля школи

    21 січня нападника випустили із колонії

    У середу, 27 січня в одному з селищ Вовчанського району на Харківщині біля школи на 13-річну дівчину напав рецидивіст.

    Про це інформує Департамент карного розшуку на своєму офіційному каналі у Telegram.

    13-річна дівчина поверталася зі школи додому. За 100 метрів від навчального закладу на неї накинувся дорослий чоловік у масці. Він вдарив дівчину пляшкою по голові, а тоді спробував затулити їй рота, вдаривши у перенісся та щелепу.

    Дівчина почала опиратися. Вона закричала і зірвала маску з обличчя з чоловіка. Він злякався привернутої уваги і побіг геть, покинувши свої речі.

    Згодом його спіймали правоохоронці.

    Нападником виявився 38-річний чоловік. Він вже двічі сидів у в’язниці за схожі злочини. 21 січня його випустили із колонії.

    Наразі йому обирають запобіжний захід.

    Теги: кримінал діти Харківщина Telegram
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