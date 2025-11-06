Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)
Зміни у русі транспорту пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників
фото з відкритих джерел

Департамент транспортної інфраструктури просить мешканців і гостей столиці завчасно планувати маршрути 

У п’ятницю, 7 листопада, орієнтовно з 10:00 і до закінчення робіт тимчасово змінить рух пасажирський транспорт на вул. Будівельників – на перехресті з вул. Гетьмана Павла Полуботка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів №№ 45, 55 здійснюватиметься:

  • від просп. Петра Григоренка та ст. м. «Палац спорту» до вул. Будівельників за власними маршрутами, далі вул. Краківська – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля – вул. Будівельників, далі за власним маршрутом.
    Також зі змінами руху курсуватимуть маршрутні таксі № 511 та № 545:
  • від ст. м. «Позняки» і вул. Єлизавети Чавдар відповідно до вул. Будівельників за власним маршрутом, далі вул. Краківська – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля – вул. Будівельників, далі за власним маршрутом.
7 листопада змінять рух автобуси №№ 45, 55 на вул. Будівельників
7 листопада змінять рух автобуси №№ 45, 55 на вул. Будівельників
інфографіка: КМДА

Повідомляється, що зміни пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників.

У Департаменті транспортної інфраструктури просять мешканців і гостей столиці завчасно планувати маршрути та дякують за розуміння.

Нагадаємо, із листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде через ремонт мосту. 

Теги: громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною часткового блекауту в столиці було перенавантаження енергомережі
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
14 жовтня, 23:46
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Ще у неділю, 12 жовтня, ескалатор на Київському центральному вокзалі працював
На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
14 жовтня, 10:40
При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення
Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу
18 жовтня, 16:58
Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває
Ракетний удар по Києву знищив склади компанії «Оптіма-Фарм»
26 жовтня, 17:20
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
30 жовтня, 07:06
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 4-9 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
3 листопада, 17:41
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06
Сервіс може функціонувати навіть без доступу до інтернету
Оновлення у «Києві Цифровому»: як отримувати точні сповіщення про відключення світла
Сьогодні, 09:55

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць
Скандал через шорти в київському ліцеї: чому розслідування тягнеться вже третій місяць
Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)
Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 14 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 14 хвилин
У Києві затримано посадовців Держпродспоживслужби, які заробляли на «спокої» аграріїв
У Києві затримано посадовців Держпродспоживслужби, які заробляли на «спокої» аграріїв
Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції
Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua