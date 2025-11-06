Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)

Зміни у русі транспорту пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників

Департамент транспортної інфраструктури просить мешканців і гостей столиці завчасно планувати маршрути

У п’ятницю, 7 листопада, орієнтовно з 10:00 і до закінчення робіт тимчасово змінить рух пасажирський транспорт на вул. Будівельників – на перехресті з вул. Гетьмана Павла Полуботка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів №№ 45, 55 здійснюватиметься:

від просп. Петра Григоренка та ст. м. «Палац спорту» до вул. Будівельників за власними маршрутами, далі вул. Краківська – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля – вул. Будівельників, далі за власним маршрутом.

Також зі змінами руху курсуватимуть маршрутні таксі № 511 та № 545: від ст. м. «Позняки» і вул. Єлизавети Чавдар відповідно до вул. Будівельників за власним маршрутом, далі вул. Краківська – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля – вул. Будівельників, далі за власним маршрутом.

7 листопада змінять рух автобуси №№ 45, 55 на вул. Будівельників інфографіка: КМДА

Повідомляється, що зміни пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників.

У Департаменті транспортної інфраструктури просять мешканців і гостей столиці завчасно планувати маршрути та дякують за розуміння.

Нагадаємо, із листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде через ремонт мосту.