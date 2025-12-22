Головна Київ Новини
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»
На стадіоні на постійній основі проходять національні змагання з регбі та тренування вихованців ДЮСШ із футболу та регбі
фото: КМДА

На «Спартаку» прибирано застарілі символи, щоб комплекс не асоціювався з московським футбольним клубом

У Подільському районі столиці триває відновлення учбово-спортивної бази «Спартак», яку наприкінці 2023 року передали з державної власності в комунальну. До кінця цього року там завершать роботи з опорядження вхідної групи та паркану, а також за сприяння депутатів Київради встановлять спортивний майданчик із Street workout. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Крок за кроком повертаємо цьому простору життя, щоб він знову став місцем сили, тренувань і підтримки для спортсменів і громади. Ми змінюємо не лише інфраструктуру, а й його візуальну і смислову ідентичність. Під час оновлення вхідної групи прибираємо застарілі символи, щоб комплекс асоціювався не з московським футбольним клубом, а з іменем відомого римського гладіатора – символом сили, свободи й боротьби», – зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

Зокрема, як повідомила заступниця голови КМДА, там провели наступні роботи:

  • капітально відремонтували систему опалення;
  • відремонтували роздягальні і місця загального користування, а також залу легкої атлетики для підготовки спортсменів у холодну пору року;
  • відкрили залу силової та кардіопідготовки;
  • гідроізолювали покрівлю трибун;
  • за рахунок власних коштів відновили природне покриття мультифункціонального майданчика, де на постійній основі проводять національні змагання з регбі та тренування вихованців ДЮСШ із футболу та регбі;
  • відремонтували готель для проживання спортсменів;
  • облаштували зовнішнє освітлення на території стадіону;
  • за сприяння депутатів Київради встановили вуличні тренажери силової підготовки;
  • капітально відремонтували системи пожежогасіння у спорткомплексі з трибунами та адмінкорпусом і готелі.
    Крім того, за позабюджетні кошти відновлено та відкрито реабілітаційний центр для спортсменів і ветеранів.
Трибуна учбово-спортивної бази «Спартак»
Трибуна учбово-спортивної бази «Спартак»
фото: КМДА
Оновлена тренувальна зала
Оновлена тренувальна зала
фото: КМДА
Вуличні тренажери силової підготовки встановлено на території стадіону
Вуличні тренажери силової підготовки встановлено на території стадіону
фото: КМДА

Нагадаємо, Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста з позовом в інтересах Київської міської ради та Департаменту молоді та спорту КМДА про стягнення з будівельної організації майже трьох мільйонів гривень, отриманих за неякісний ремонт стадіону у Дарницькому районі.  

Встановлено, що у 2020 та 2021 роках комунальне підприємство «Спортивний комплекс» через публічні торги шукало виконавця капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та виконавця ремонту спортивних майданчиків по вул. Тростянецька, 60 у Дарницькому районі. Два договори було укладено з однією підрядною організацією та профінансовано з місцевого бюджету.

