На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі

Ще у неділю, 12 жовтня, ескалатор на Київському центральному вокзалі працював

Ескалатори Heavy Duty були встановлені у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва у 2022 році

На Центральному залізничному вокзалі Києва частково перестав працювати ескалатор. Про це повідомив громадський діяч Ілля Несходовський, оприлюднивши відповідне фото на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Щось останнім часом робота «Укрзалізниці» суттєво погіршилася, постійні запізнення, на дві, три години, запізнення на 15 хвилин вже норма і сьогодні побачив головний маркер роботи «Укрзалізниці» – непрацюючий ескалатор на Київському центральному вокзалі», – написав Несходовський.

На знімку видно, що частина ескалатора, яка піднімає пасажирів угору, не працює, тоді як напрямок униз залишається справним. Перед входом встановлено табличку з написом: «Вибачте, з технічних причин ескалатор тимчасово не працює».

Непрацюючий ескалатор на Київському центральному вокзалі фото: Ілля Несходовський/Facebook

В «Укрзалізниці» не повідомляли, коли саме планують відновити роботу ескалатора.

Користувачі мережі, коментуючи допис Несходовського, зауважують, що запізнення поїздів пов'язане з обстрілами критичної інфраструктури України російськими окупантами.

Користувачі мережі обговорюють причину запізнень потягів «Укрзалізниці» скриншот коментарів

За словами Несходовського, ескалатор у неділю працював скриншот коментарів

Нагадаємо, на початку січня 2022 року компанія «Укрзалізниця» повідомляла про початок встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва. Планувалося, що нове обладнання буде повністю пристосоване до навантаження, яке відповідає трафіку головного вокзалу столиці, та зможе транспортувати до 11 тисяч пасажирів на добу. Для порівняння, пропускна здатність старого ескалатора становила близько 7,3 тисячі пасажирів. Нові ескалатори мали бути оснащені регулятором швидкості, сенсором зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристроями для знезараження поручнів.