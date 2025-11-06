Головна Київ Новини
Оновлення у «Києві Цифровому»: як отримувати точні сповіщення про відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сервіс може функціонувати навіть без доступу до інтернету
фото: КМДА

Користувачі «Києва Цифрового» можуть отримувати повідомлення про зміни графіка або позапланові відключення без затримок

Команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Команда «Києва Цифрового» наголошує, що адресу потрібно додати саме у «ДТЕК Світло» – це окремий розділ у застосунку, де формується графік і надходять сповіщення. Так користувачі зможуть отримувати повідомлення про зміни графіка або позапланові відключення без затримок.

Головні переваги оновленого сервісу:

  • Сервіс може функціонувати навіть без доступу до інтернету.
  • Повідомлення надходять цілодобово, але не з’являються вночі, якщо активовано режим «Не турбувати».
  • Користувачі можуть додати не лише домашню адресу, а й локації офісу, школи чи інших важливих місць.
  • Доступна опція розміщення сервісу серед основних на головному екрані, а також підтримка віджету для смартфона, що дозволяє бачити актуальний стан електропостачання в режимі реального часу.

 Містянам рекомендують перевірити, чи додана їхня адреса до сервісу, та за потреби оновити інформацію. 

Нагадаємо, 6 листопада, у Києві діють графіки відключення світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.  

Попри постійну роботу «Укренерго» над стабільністю енергосистеми, прогнозування відключення світла в Україні строком на тиждень наразі неможливе. Таку заяву зробив виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко.

До слова, у вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

Теги: Київ відключення світла

