Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками, у Києві є постраждалі, у Челябінській області країни-терористки було уражено завод «Пластмасс», Сполучені Штати ввели санкції проти РФ, а президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну.

Атака на Київ

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. «В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них - дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів. Інформація щодо потерпілих чи інших пошкоджень інфраструктури уточнюється», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Також відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки.

Росія вдарила по Кам'янському

У ніч на 23 жовтня російські терорости масовано атакували безпілотниками Кам'янське на Дніпропетровщині.

У Кам'янському пролунали потужні вибухи, які було чутно навіть у передмісті Дніпра. З'явилися перебої зі світлом майже по всій області.

У мережі пишуть, що безпілотники атакували Середньодніпровську ГЕС.

США ввели санкції проти РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

Вибухи у Росії

У ніч на 23 жовтня у місті Копєйськ у Челябінській області пролунали потужні вибухи.

Копєйськ масовано атакували безпілотники, було уражено АТ «Завод «Пластмасс»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив, що сталися вибухи на заводі.

Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Він також висловив сподівання, що Путін і Зеленський «стануть розумнішими» та зможуть знайти шлях до діалогу.

Трамп заявив, що Путін хотів всю Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів щодо війни в Україні та прагне домовленостей.

«Думаю, Путін готовий до переговорів, думаю, він готовий укласти угоду», – сказав Трамп.

Він зазначив, що раніше вважав російського лідера налаштованим лише на досягнення повного контролю над Україною, але зараз ситуація змінилася.