Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу

При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення

За даними Тимура Ткаченка, лише в двох районах столиці, ситуація з електрикою після ударів РФ була стабільною

Після ударів російської армії в Києві виникла нестача електроенергії: три найбільш густонаселених райони – Деснянський, Дарницький і Дніпровський – залишилися без електрики. Як інформує «Главком», про це повідомив східноєвропейському бюро Report глава Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що тільки в двох із десяти районів столиці ситуація залишалася відносно стабільною.

«Енергетики відновили подачу електрики, і наразі ситуація в усіх районах міста збалансована. При дефіциті в системі застосовуються аварійні відключення, які фахівці намагаються звести до мінімуму. Особливу потребу становлять додаткові та резервні потужності для автономної роботи критичної інфраструктури та соціальних об'єктів», – сказав Ткаченко.

Глава адміністрації додав, що останнє бомбардування також ускладнило водопостачання міста. Він закликав усіх, хто може підтримати Київ, допомогти у зміцненні енергетичної стійкості міста та забезпеченні альтернативних джерел енергії, зазначивши, що будь-яка допомога буде затребуваною в цей складний час.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.