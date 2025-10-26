Головна Київ Новини
Ракетний удар по Києву знищив склади великої фармкомпанії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває
фото: ДСНС України/Telegram

Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває

Ракетним ударом по Києву у ніч проти 25 жовтня було знищено складські приміщення великої фармацевтичної компанії «Оптіма-Фарм». Попередньо збитки становлять понад $100 мільйонів. Як інформує «Главком», про це повідомило видання Liga.net із посиланням на неназваного аналітика ринку та співробітника компанії, який говорив на умовах анонімності.

Напередодні у ДСНС повідомили, що рятувальники локалізували пожежу складських приміщень у Деснянському районі Києва на площі 13 тис. кв. м.

Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває.

Із відкритих джерел відомо, що площа складу становить 29 000 квадратних метрів.

Українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм» є одним із найбільших дистриб’юторів лікарських засобів та медичних товарів в Україні.

Компанія працює на ринку понад 30 років і має сучасні складські комплекси та 11 філіалів на території України.

Це вже друге влучання в склади «Оптіма-Фарм» цього року, першу атаку російська терористична армія здійснила 28 серпня.

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати. 

Станом на 16:00 до 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню.

