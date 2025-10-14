Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлюють електропостачання на правому березі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
Причиною часткового блекауту в столиці було перенавантаження енергомережі
фото: Новини.Live

Київводоканал також нормалізує тиск у водопровідній мережі

Енергетики ліквідували пошкодження на одному з енергооб’єктів Києва, що спричинило часткове відключення світла у кількох районах міста. Наразі електропостачання споживачам на правому березі столиці вже відновлюють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перенавантаження мережі раніше виникла аварійна ситуація, внаслідок якої без світла тимчасово залишилися частини Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів. Фахівці оперативно працювали над відновленням електропостачання.

Проблеми з енергопостачанням також позначилися на роботі системи водопостачання. На правому березі столиці тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімуму. Наразі тиск у системі поступово нормалізується, а повноцінне водопостачання планують відновити протягом 2–3 годин.

Через короткочасні перебої з електроенергією на окремих станціях київського метро тимчасово знизилася напруга, після чого система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала менш ніж хвилину. Наразі всі станції працюють у звичному режимі.

У КМДА спростували чутки, які поширювалися в соцмережах, про нібито зникнення світла на станціях «Хрещатик» та «Арсенальна» та утворення черг. «Метрополітен працює у звичайному режимі, перебоїв з освітленням не було. Інформація, що шириться Telegram-каналами, є недостовірною», – заявили у відомстві.

Усі міські служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Теги: КМДА Київводоканал Київ відключення світла відключення водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
10 жовтня, 14:50
Принцеса Анна та перша леді вшанували пам'ять вбитих Росією дітей
Принцеса Анна здійснила несподіваний візит до України
1 жовтня, 05:17
Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
19 вересня, 14:07
Такий вигляд зараз має застосунок «Київ Цифровий»
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
19 вересня, 13:51
Віталій Кличко є міським головою Києва з 5 червня 2014 року
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
23 вересня, 16:31
Господарський суд Києва ухвалив рішення про повернення земельної ділянки громаді шляхом знесення незаконно збудованої нерухомості
Суд заарештував автомийку на Позняках, зведену за схемою «реконструкції»
26 вересня, 13:49
У районі ТЕЦ здіймається дим
У Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ, у місті блекаут
28 вересня, 19:41
Прорив труби стався сьогодні вранці на вулиці Юрія Іллєнка, 48
На вулиці Іллєнка у Києві стався прорив водопроводу. Рух транспорту перекрито
8 жовтня, 08:25
Загоряння сталося на другому поверсі будівлі
На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)
8 жовтня, 09:32

Новини

У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
У Бучі стартує опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах
У Бучі стартує опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах
Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі
Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua