У Києві відновлюють електропостачання на правому березі

Київводоканал також нормалізує тиск у водопровідній мережі

Енергетики ліквідували пошкодження на одному з енергооб’єктів Києва, що спричинило часткове відключення світла у кількох районах міста. Наразі електропостачання споживачам на правому березі столиці вже відновлюють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перенавантаження мережі раніше виникла аварійна ситуація, внаслідок якої без світла тимчасово залишилися частини Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів. Фахівці оперативно працювали над відновленням електропостачання.

Проблеми з енергопостачанням також позначилися на роботі системи водопостачання. На правому березі столиці тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімуму. Наразі тиск у системі поступово нормалізується, а повноцінне водопостачання планують відновити протягом 2–3 годин.

Через короткочасні перебої з електроенергією на окремих станціях київського метро тимчасово знизилася напруга, після чого система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала менш ніж хвилину. Наразі всі станції працюють у звичному режимі.

У КМДА спростували чутки, які поширювалися в соцмережах, про нібито зникнення світла на станціях «Хрещатик» та «Арсенальна» та утворення черг. «Метрополітен працює у звичайному режимі, перебоїв з освітленням не було. Інформація, що шириться Telegram-каналами, є недостовірною», – заявили у відомстві.

Усі міські служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.