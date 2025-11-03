Головна Київ Новини
search button user button menu button

Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі
Киянам варто планувати подорожі з урахуванням змін
фото: Kyiv City Express

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця відбуватиметься човниковий рух поїздів

3 3 листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів знову не буде. Ремонт мосту продовжується. Про це попередили на офіційному тг-каналі Kyiv City Express, інформує «Главком».

Повідомляється, що рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. По станціях Райдужний та Воскресенка посадка та висадка пасажирів здійснюватиметься на платформі Nº1.

Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця
Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця
інфографіка Kyiv City Express

Розклад руху на офіційному сайті буде оновлений з 3 листопада. Пасажирам рекомендують зранку «побудувати» свій маршрут та спланувати подорож так, щоб всюди приїхати вчасно.

І надалі планувати подорожі з урахуванням змін.

Нагадаємо, з 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги.

Теги: Київ громадський транспорт Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
5 жовтня, 05:15
Рятувальники гасять пожежу в столичному будинку
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Києву
10 жовтня, 05:22
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки»
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
3 жовтня, 17:55
Ускладнення руху у столиці через зливу 30 липня 2025 року
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
6 жовтня, 10:30
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
15 жовтня, 17:45
У Києві тривога тривала 17 хвилин
У Києві тривога тривала 17 хвилин
21 жовтня, 18:10
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
23 жовтня, 10:21
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
24 жовтня, 19:58

Новини

На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)
На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)
Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі
Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі
На маршрут у Києві вийшов третій двоповерховий автобус: де курсує
На маршрут у Києві вийшов третій двоповерховий автобус: де курсує
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua