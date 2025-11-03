Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця відбуватиметься човниковий рух поїздів

3 3 листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів знову не буде. Ремонт мосту продовжується. Про це попередили на офіційному тг-каналі Kyiv City Express, інформує «Главком».

Повідомляється, що рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. По станціях Райдужний та Воскресенка посадка та висадка пасажирів здійснюватиметься на платформі Nº1.

Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця інфографіка Kyiv City Express

Розклад руху на офіційному сайті буде оновлений з 3 листопада. Пасажирам рекомендують зранку «побудувати» свій маршрут та спланувати подорож так, щоб всюди приїхати вчасно.

І надалі планувати подорожі з урахуванням змін.

Нагадаємо, з 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги.