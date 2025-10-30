Головна Київ Новини
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
РФ масовано атакувала Україну

Через масований обстріл за командою «Укренерго» у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомлялося, Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.

Теги: Київ Київщина Одещина Дніпропетровщина ДТЕК відключення світла

