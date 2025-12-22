10 років тюрми за підпал: у столиці винесено вирок двом диверсантам

За свої злочини чоловіки отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Столичні суди винесли суворі вироки двом чоловікам, які вчиняли диверсії на об’єктах критичної інфраструктури Києва за вказівками російських кураторів. Обидва зловмисники проведуть за ґратами по 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Наслідки підпалу фото: поліція Києва

«У лютому цього року правоохоронці задокументували підпал одного з відділень «Укрпошти» у Святошинському районі. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили, що до підпалу причетний 33-річний мешканець столиці, який діяв за інструкціями куратора з країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Затримання одного з підозрюваних у підпалі фото: поліція Києва

Затримання підозрюваного фото: поліція Києва

За даними поліції, отримуючи вказівки через месенджер, киянин розбив вікно поштового відділення й закинув всередину пляшки з легкозаймистою рідиною, внаслідок чого виникла пожежа. За свої дії в подальшому він планував отримати винагороду у $1.5 тис..

Також, у квітні, в Оболонському районі було зафіксовано сліди горіння на релейній шафі поблизу залізничних колій. Після проведення спільних слідчих і оперативних дій столичними поліцейськими та працівниками СБУ була встановлена участь у даній диверсії 22-річного мешканця Чернівецької області. Він прибув до столиці у пошуках підробітку та через месенджер погодився виконати завдання з підпалу за $200. За даними правоохоронціі, «винагороди» він так і не отримав, натомість був викритий і затриманий правоохоронцями.

За результатами судових розглядів обидва зловмисники засуджені столичними судами згідно з ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія. За свої злочини чоловіки отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше київські правоохоронці повідомили про підозру 21-річному мешканцю столиці, який, перебуваючи в омані і думаючи, що виконує завдання СБУ, скоїв підпал поштомату «Укрпошти» на вулиці Юрія Іллєнка.

До слова, це не перший випадок, коли молоді люди вчиняють злочинні дії на замовлення російських спецслужб, часом не розуміючи, чиє завдання виконують. Зокрема, у Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини та під час розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.