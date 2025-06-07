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На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус
Дерево впало на автобус разом із коренем, транспорт від удару деформувався
фото з відкритих джерел

Зі слів очевидців, автобусом на екскурсію приїхали діти з Дрогобича, однак на момент падіння дерева в салоні нікого не було

У селі Нагуєвичі на Львівщині старий дуб упав на екскурсійний автобус. Як інфомує «Главком», відповідні фото в соцмережах опублікували очевидці в суботу, 7 червня.

Як видно з опублікованих фото, дерево впало на автобус разом із коренем, а сам транспорт від удару деформувався.

У ДСНС Львівщини Zaxid.net повідомили, що потерпілих внаслідок падіння дерева немає. Проїзд трасою забезпечений.

Зі слів очевидців, автобусом на екскурсію приїхали діти з Дрогобича, однак на момент падіння дерева в салоні нікого не було.

На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус фото 1

Як пояснює видання «Варто», дуб у народі називають «Франковий». Під цим деревом Каменяр написав автобіографічне оповідання «Олівець», саме тому історичне дерево, яке уже давно висохло, досі не прибрали з території комплексу.

Раніше на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину.

Також на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.

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Теги: транспорт автобус аварія Львівщина

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На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус
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