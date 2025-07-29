Рух вулицею Будіндустрії у Києві обмежено (схема)

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

У вівторок, 29 липня, у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Будіндустрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з повідомленням, дорожники КП ШЕУ «Магістраль» планують ремонтувати на вулиці Будіндустрії верхній шар асфальтобетонного покриття. Зазначається, що роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

У зв’язку з необхідністю виконання робіт рух транспорту вулицею Будіндустрії 29 липня буде частково обмежений.

Рух транспорту вулицею Будіндустрії 29 липня частково обмежено (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.