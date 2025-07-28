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Літній ремонт фунікулера: громадськість звернулася до «Київпастрансу» з проханням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Літній ремонт фунікулера: громадськість звернулася до «Київпастрансу» з проханням
У липні цього року фунікулер (до зупинки на ремонт) перевозив в середньому 12,5 тис. осіб щодня
фото: Київська міська державна адміністрація

14 липня столичний фунікулер закрили на плановий ремонт, який триватиме до 22 серпня

Комунальне підприємство «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон, водночас в КМДА кажуть про «найменший пасажиропотік влітку». Про це йдеться у дослідженні громадської організації «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Як повідомлялося, з 14 липня столичний фунікулер закрили на плановий ремонт, він триватиме до 22 серпня.

«Щороку нам здається дивним, що міська адміністрація впевнено називає літо низьким сезоном користування фунікулером і завжди цим обгрунтовує його профілактичні ремонти», – зазначають в організації.

Спільнота запитала дані пасажиропотоку у перевізника та вивчила досвід європейських країн. В Європі загалом цілорічні фунікулери також щороку закриваються на ремонт, однак ці роботи проходять пізно восени або рано навесні.

«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
інфорграфіка: «Пасажири Києва»

В громадській організації додали, що у спекотні місяці на Поштовій площі біля Дніпра максимальний потік людей – плановими ремонтами місто та перевізник власноруч скорочує виручку фунікулера та збільшує незручності більшій кількості потенційних пасажирів.

Зокрема, у липні цього року фунікулер (до зупинки на ремонт) перевозив в середньому 12,5 тис. осіб щодня, тоді як у березні – 6,7 тис. людей, а у квітні – 7 тисяч.

«Тим часом, КМДА каже про цифру у 2 тис. у літні місяці», – зауважують в організації.

Водночас до 2014-го київський фунікулер ремонтувався за більш адекватним графіком – у вересні-жовтні. 

«Можете уявити ситуацію, щоб гірськолижний курорт Буковель ремонтував підйомники на різдвяні свята, коли попит на цю послугу максимальний? Ні! Проте саме так, всупереч здоровому глузду, діє менеджмент КМДА та Київпастрансу щодо фунікулеру», – підсумовують «Пасажири Києва».

Громадська організація звернулася до «Київпастрансу» із закликом у подальшому виконувати щорічний ремонт виключно в низький сезон – у лютому-березні або листопаді.

«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
скриншот

Нагадаємо, Ірина Матерухіна, мати 16-річного Максима Матерухіна, який трагічно загинув на фунікулері в Києві 7 квітня 2024 року, звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.  

Теги: Київ свята ремонт Київпастранс місто фунікулер

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