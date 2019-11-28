У Києві процвітала мережа борделів, організованих колишнім міліціонером (фото, відео)



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Місця для надання інтимних послуг були облаштовані за трьома адресами у центральній частині Києва Фото: Нацполіція

До інтимних послуг було залучено 75 жінок, які працювали позмінно

У Києві поліцейські викрили мережу борделів, замаскованих під масажні салони.

Отримавши інформацію про діяльність місць розпусти, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, у рамках якого проводилося документування протиправної діяльності. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими та працівниками оперативних служб поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановили, що організатором борделів за кількома адресами у Києві є колишній працівник міліції, котрий у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ. Та, попри це, він і надалі представлявся працівником управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, і запевняв своїх спільників, що їхня діяльність проводиться під покровительством правоохоронців», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські викрили діяльність злочинної групи, яка організувала та забезпечувала функціонування трьох місць розпусти. При цьому борделі були замасковані під масажні салони і свою діяльність рекламували через мережу Інтернет. До складу групи входило 11 осіб: організатор, четверо співорганізаторів та шестеро диспетчерів, які приймали дзвінки клієнтів.

Загалом вони облаштували місця для надання інтимних послуг за трьома адресами у центральній частині Києва. При цьому до надання цих послуг залучили 75 жінок, які працювали позмінно. За годину роботи повії клієнти платили від 700 до 3000 гривень. Половину заробленої суми жінки віддавали адміністраторам, решту – залишали собі.

«Вчора у рамках кримінального провадження було проведено 14 обшуків: безпосередньо у борделях та за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили речові докази їх протиправної діяльності – гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку. Крім того, вилучено пістолет, автомат, гранату, патрони та ножі, які відправили на експертизу, аби з’ясувати, чи є ці предмети вогнепальною зброєю і боєприпасами», - зазначив Крищенко.

У результаті слідчих дій сімох фігурантів, серед яких організатор та співорганізатори, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

«Оперативники продовжують працювати над встановленням інших учасників злочинної групи. Фігурантам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Окрім того, інформація щодо можливих корупційних зв’язків організатора борделів із працівниками правоохоронних органів буде передана до Державного бюро розслідувань для ретельної перевірки», - підсумував Крищенко.