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    СБУ впіймала на «відкатах» посадовця Київської митниці

    Службовець вимагав «відкат» у розмірі п’ятдесят відсотків від суми обов’язкових платежів за розмитнення міжнародних експрес-відправлень
    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі посадовця одного з митних постів Київської митниці Державної фіскальної служби. Про це інформує в четвер прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що державний службовець систематично вимагав у комерсантів та фізичних осіб «відкат» у
    • Сьогодні, 11:18
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    Службовець вимагав «відкат» у розмірі п’ятдесят відсотків від суми обов’язкових платежів за розмитнення міжнародних експрес-відправлень

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі посадовця одного з митних постів Київської митниці Державної фіскальної служби.

    Про це інформує в четвер прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що державний службовець систематично вимагав у комерсантів та фізичних осіб «відкат» у розмірі п’ятдесят відсотків від суми обов’язкових платежів за розмитнення міжнародних експрес-відправлень, вартість яких перевищувала встановлений законом розмір 150 євро.

    Протиправний механізм полягав у заниженні реальної вартості товару, внаслідок чого зменшувались надходження до державного бюджету у вигляді митних платежів.

    Оперативники спецслужби задокументували черговий факт вимагання зловмисником неправомірної вигоди від приватного підприємця за митне оформлення міжнародного поштового експрес-відправлення партії товарів широкого вжитку.

    Зловмисника затримали в одному із сіл Бориспільського району Київщини після отримання від підприємця 400 доларів США.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

     

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