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    Політика

    На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю

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    Фото пресслужби МВС України - На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю
    Фото пресслужби МВС України

    Це з’ясувалося під час незначного ДТП

    У Полтавській області патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, вміст алкоголю у крові якого майже у 16 разів перевищував допустиму норму.

    Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

    «Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму», – йдеться в повідомленні.

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    За таких самих обставин на Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей.

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