На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю



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Фото пресслужби МВС України

Це з’ясувалося під час незначного ДТП

У Полтавській області патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, вміст алкоголю у крові якого майже у 16 разів перевищував допустиму норму.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

«Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму», – йдеться в повідомленні.

За таких самих обставин на Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей.