У ДТП на Полтавщині загинула відома харківська балерина



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Солістка Харківського національного академічного театру опери та балету Світлана Ісакова

Її життя обірвалося на 31 році життя

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 10 серпня на трасі Київ-Харків під Решетилівкою, отримала травми, несумісні з життям, провідна солістка Харківського національного академічного театру опери та балету Світлана Ісакова.

Про це повідомив художній керівник театру Олег Орищенко у Facebook.

«Повертаючись з чоловіком з відпустки, проведеної в Італії, на маршрутці з Борисполя в Харків в автокатастрофі після численних травм в лікарні м. Полтави померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким. Про дату і місце прощання буде відомо в понеділок», написав він.

Як повідомлялося, 10 серпня близько 1 години ночі на автотрасі Київ-Харків між селами Білоцерківка і Коноплянка у Великобагачанському районі 26-річний водій автобуса Setra 317 допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT 35 під керуванням водія 1976 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці пригоди, а 31-річна пасажирка, яка їхала цим же транспортним засобом, від отриманих тілесних ушкоджень померла в Решетилівській центральній районній лікарні. Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями було доправлено до Великобагачанської центральної районної лікарні. Відомо, що автобус Setra виконував нерегулярні перевезення, а Volkswagen прямував рейсом Київ – Харків.