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    Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок

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    ДТП на Північному мосту - Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок
    ДТП на Північному мосту

    Внаслідок ДТП рух по Північному мосту ускладнено

    Сьогодні, 29 травня, вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua на мосту у напряму руху в бік Почайної зіткнулися п’ять автомобілів.

    За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

    На місці працює патрульна поліція.

    Наразі рух по Північному мосту ускладнений.

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    Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок
    Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок
    Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок

    Як повідомлялося, 28 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Peugeot 308, Citroen C2 і мотоцикл. Винуватець ДТП - Citroen - зник з місця аварії.

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