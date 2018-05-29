Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок
-
Розсилка
ДТП на Північному мосту
Внаслідок ДТП рух по Північному мосту ускладнено
Сьогодні, 29 травня, вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua на мосту у напряму руху в бік Почайної зіткнулися п’ять автомобілів.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
На місці працює патрульна поліція.
Наразі рух по Північному мосту ускладнений.
Як повідомлялося, 28 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Peugeot 308, Citroen C2 і мотоцикл. Винуватець ДТП - Citroen - зник з місця аварії.