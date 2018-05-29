Серйозна ДТП на Північному мосту: зіткнулися п’ять автівок

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ДТП на Північному мосту

Внаслідок ДТП рух по Північному мосту ускладнено

Сьогодні, 29 травня, вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на мосту у напряму руху в бік Почайної зіткнулися п’ять автомобілів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці працює патрульна поліція.

Наразі рух по Північному мосту ускладнений.

Як повідомлялося, 28 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Peugeot 308, Citroen C2 і мотоцикл. Винуватець ДТП - Citroen - зник з місця аварії.